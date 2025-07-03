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03 июля 2025 в 18:19

Предпринимательница и дворник устроили фиктивную миграцию в Петербурге

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Санкт-Петербурге 46-летнюю предпринимательницу и 51-летнего дворника заподозрили в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Полиция установила, что предпринимательница и дворник разработали схему, в рамках которой осуществляли незаконную регистрацию мигрантов. Дворник занимался поиском клиентов и сбором документов, в то время как предпринимательница предоставляла свои квартиры для фиктивной постановки на учет.

Предполагается, что таким образом было легализовано около 80 иностранных граждан. За каждую такую регистрацию они получали около пяти тысяч рублей. В настоящее время ведется расследование для установления всех деталей преступления.

Ранее подозреваемых, обеспечивших легализацию 700 мигрантов из Центральной Азии в Томске, приговорили к срокам от трех до девяти лет колонии строгого режима. Они помогали иностранцам получить фиктивные сертификаты о владении русским языком, а также знании истории и законодательства РФ.

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