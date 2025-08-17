Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 20:51

Педофил надругался над семилетней девочкой и скрылся

В Пермском крае ищут надругавшегося над семилетней девочкой педофила

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Пермском крае мужчина попытался изнасиловать семилетнюю девочку, сообщили в пресс-службе СУ СК региона. По данным ведомства, он надругался над школьницей на глазах двух ее сверстников, а затем скрылся.

Следствием установлено, что 8 августа 2025 года вблизи деревни Заречной Пермского муниципального округа в отношении малолетней в присутствии двоих сверстников мужчиной были совершены иные действия сексуального характера, — сказано в сообщении.

В настоящее время следователи Пермского межрайонного следственного отдела совместно со специалистами регионального управления СК и оперативниками ГУ МВД проводят комплекс необходимых мероприятий. Основные усилия направлены на установление личности преступника и всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Свердловской области разгорелся скандал вокруг местного предпринимателя, которого подозревают в растлении несовершеннолетних. Источники утверждают, что мужчина знакомился с девочками-подростками на улице и пытался выкупить у них девственность.

педофилы
Пермский край
дети
изнасилования
