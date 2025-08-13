Маме прислали порно с дочерью: уральского брокера обвинили в педофилии

В Свердловской области разгорелся скандал вокруг местного предпринимателя, которого подозревают в растлении несовершеннолетних. Источники утверждают, что мужчина знакомился с девочками-подростками на улице и пытался выкупить у них девственность. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Водил по ресторанам

В Екатеринбурге 11 августа сотрудники СКР и угрозыска задержали местного кредитного брокера. Известно, что мужчине 40 лет и ранее он отбывал 2,5 года в колонии за подделку документов.

Теперь бизнесмену грозит срок по «педофильской» статье. По данным E1.RU, с заявлением в полицию обратилась мать 14-летней школьницы, с которой мужчина познакомился на известной среди молодежи улице.

«Мужчина общался с 14-летней девочкой около двух месяцев. Водил ее и ее подруг в рестораны и прочие заведения. А потом приглашал к себе в квартиру», — рассказал источник URA.RU.

Мама увидела порно с дочкой

По данным второго источника агентства, в деле имеется видеозапись, где видно, как мужчина вступает в оральный интимный контакт с пострадавшей. Кадры были сняты в съемном жилье, где проживал брокер. За кадром была 13-летняя подруга пострадавшей девочки.

Это видео прислали матери третьи лица. Именно после просмотра она обратилась в полицию.

«Еще говорят, что девочки якобы разводили его на деньги. Выклянчивали их у него», — рассказал знакомый.

300 тысяч рублей за три девственности

Ряд свидетелей предоставили скрины переписок, в которых, по их данным, брокер предлагал школьницам продать ему девственность.

«Слушай, у тебя же скоро день рождения, а тебе нужны денежки, чтобы его классно отметить? Что скажешь, если я куплю три твоих девственности: оральную, анальную и вагинальную? За каждую по 100 тысяч рублей дам», — говорится в сообщениях.

В деле может быть несколько жертв. Число девочек, которые уже сообщили следователям о домогательствах со стороны мужчины, не уточняется. Известно, что он часто уверял своих жертв в исключительности и превозносил над другими сверстницами.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Практически каждой школьнице обещал машину, квартиру и корону главной красавицы Екатеринбурга. Подростков он заманивал на съемную квартиру в элитном ЖК прямо по соседству с его домом, где он жил постоянно.

«Это подстава»

Мать задержанного мужчины уверена, что ее сына подставили. И проблемы ему создают из-за профессиональной деятельности.

«Это подстава, один человек просто вымогает деньги, я думаю, произошла спровоцированная ситуация. Я так думаю, шантажируют видео. Я не верю, что это правда. То, что он знакомится с молодыми… у него подруга есть, ей лет 20. Это уже его предпочтения какие-то. Я не думаю, что он со школьницами… это просто смешно», — рассказала мать задержанного.

По словам женщины, перед задержанием мужчина вышел из квартиры в тапочках и спортивном костюме.

