13 августа 2025 в 12:49

Развратный молочник: фермер-зоофил насиловал телят и свою дочь с 10 лет

Преступник в представлении ИИ Преступник в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Новой Зеландии продолжается уголовный процесс над фермером с севера страны. Его преступления поражают своей неадекватностью, поскольку в деле фигурируют не просто факты изнасилования, но преступления, связанные с инцестом и зоофилией. NEWS.ru рассказывает об этом разбирательстве.

38 эпизодов

Фангареи — город на острове Те-Ика-а-Мауи в Новой Зеландии. В нем и его округе живут более 110 тысяч человек. Сейчас в городском суде идет разбирательство в отношении местного фермера, в собственности которого сотни коров. Мужчина торгует молоком и мясом.

Пострадавшими от действий мужчины стали его дочь, супруга и несколько животных. Все они подверглись сексуальному насилию.

Как пишет издание The Northland Age, оно продолжалось на протяжении более двух десятков лет. Сейчас фермеру вменяют 38 эпизодов сексуального насилия.

300 раз надругался над дочкой

Королевский прокурор Джеральдин Келли сообщила присяжным, что преступления начались, когда падчерице мужчины было меньше 10 лет. Затем они переросли в почти ежедневные изнасилования на протяжении десятилетия.

Позже девушка призналась, что ее изнасиловали почти 300 раз, и сказала, что почувствовала облегчение, когда мужчина сделал вазэктомию.

«Она беспокоилась о возможности забеременеть еще до того, как ей исполнилось 12 лет», — рассказала Келли.

Повзрослевшая жертва объясняла следователям, что молчала из-за любви к отчиму и непонимания реакции своего тела на насилие.

Преступник в представлении ИИ Преступник в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Нет значит да»

Прокурор подробно рассказала о предполагаемых преступлениях мужчины в отношении его жены, которые происходили регулярно из-за ежедневной потребности мужчины в сексе. Мужчина считал, что изнасилований внутри брака быть не может.

Более того, он утверждал, что все женщины в конечном итоге сдаются и получают удовольствие даже от изнасилования. Своей жене он часто повторял на все возражения: «Нет значит да».

Насиловал новорожденных телят

Но изнасилования не ограничивались женщинами. Однажды мужчина рассказал своей жене, что занимался сексом с некоторыми коровами, и даже показал ей, где и как он это делал.

После отела он заставлял телят заниматься с ним оральным сексом, за чем наблюдала его жена. Она утверждает, что по меньшей мере 20 раз после акта с телятами он заставлял свою жену заниматься с ним сексом.

«Она сказала ему, что считает это отвратительным. Но он просто это сделал», — рассказала прокурор.

