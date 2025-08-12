Клетка открыта, а на тумбочке кровь: абьюзер убил попугая экс-возлюбленной

Домашние тираны зачастую для того, чтобы нанести вред своей партнерше, делают больно или вовсе убивают домашних животных своих возлюбленных. «Консорциум женских неправительственных объединений» рассказал историю девушки, которая лишилась попугая из-за ревнивого экс-партнера. NEWS.ru рассказывает, как выявить манипулятора на раннем этапе.

Швырнул книгу в клетку

Жительница Ижевска Наталья рассказала редакции «Консорциума женских НПО», как попробовала построить отношения со своим одногруппником в тот момент, когда у нее в квартире жил попугай по имени Кеша. Молодой человек поначалу просто отмахивался от птенца, но позже стал проявлять более явную агрессию.

Однажды он швырнул в клетку с попугаем тяжелую книгу. Свой поступок он объяснил ревностью.

«Тогда он объяснил, что его бесит попугай, что о нем я якобы забочусь больше», — рассказывает Наталья.

Оторвал голову птенчику

После этого инцидента их отношения продолжились, но были «неровными». Они попробовали наладить их в отпуске, но молодой человек много пил и придирался ко всему. Из отпуска девушка вернулась одна. Она попросила бывшего бойфренда забрать некоторые вещи, которые он у нее оставил.

Когда девушка вернулась домой, она увидела, что клетка открыта, а на тумбочке растеклась небольшая лужа крови.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Я пришла домой и увидела, что Кеша мертв, у него была так выкручена голова, как будто оторвали ее. Я испытала настоящий ужас и непонимание, как можно было убить животное. Честно говоря, сейчас я жалею, что тогда не обратилась в полицию. Наверное, они бы надо мной посмеялись, но надо было хотя бы попробовать», — признается Наталья.

А как мне быть рядом с таким партнером?

Психолог Настасья Андриадзе отмечает, что при наличии питомца в семье домашний тиран почти всегда будет использовать его как ресурс для манипуляций. Зачастую именно из-за животных жертвы не могут уйти из дома.

«Манипуляция через вред и угрозу питомцу помогает агрессору успешно контролировать, пугать и шантажировать партнера. Жестокое обращение становится своеобразной формой воздействия на человека. Я нередко слышала от людей, что они боятся уходить из отношений, опасаясь, что партнер что-то сделает с кошкой или собакой», — говорит Андриадзе.

При этом исправить поведение человека, который злоупотребляет зависимым положением живого существа и его привязанностью, невозможно, если у него нет собственной мотивации к этому.

«Если человек обращается жестоко с теми, кто находится в зависимом от него положении, не способен дать ему сдачу, поставить его на место, это говорит о том, что у него есть его определенные черты характера. И далее уже стоит рассматривать: „А как мне быть рядом с таким партнером?“ Конечно, здесь тоже стоит понимать, что жестокость и пренебрежительность — это спектр. То есть это ведь может быть халатность, которая еще не связана напрямую с желанием причинять боль», — объясняет Андриадзе.

Читайте также:

«Засунул пятерню и лизал ухо»: как тренер по танцам растлевал своих учениц

Убийство в прямом эфире: украинец-педофил утопил девочку в выгребной яме

Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой