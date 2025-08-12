Убийство в прямом эфире: украинец-педофил утопил девочку в выгребной яме

Летом 2019 года в Одесской области 22-летний умственно отсталый мужчина убил 11-летнюю односельчанку при попытке изнасилования. Позже он и его семья едва не стали жертвами самосуда. NEWS.ru рассказывает подробности этой криминальной истории.

Две семьи

Поселок Ивановка находится примерно в 70 км от регионального центра. В 2019 году численность населения составляла примерно 2,5 тысячи человек, среди которых много бывших заключенных.

Здесь же жила семья Лукьяненко: семейная пара пенсионеров и их дочь с 11-летней внучкой. Последняя хорошо училась в школе, ходила в танцевальный кружок и пела в хоре.

В этом же селе проживала семья Тарасовых: мать и двое сыновей, старший из которых в злополучный день был в отъезде и вообще не часто появлялся дома. Младшему сыну Николаю было 22 года. У него диагностирована умственная отсталость, пишет «Блокнот Одесса».

Николай, вероятно, имел отклонения сексуального характера. Как позже выяснилось, мужчина имел влечение к 11-летней Даше Лукьяненко. Ее мама работала напротив отдела мамы Николая Тарасова на местном рынке.

Связь прервалась

13 июня Тарасов находился на рынке со своей мамой. Там же он увидел Дашу. Девочка крутилась вокруг мамы, которая торговалась с очередным покупателем. С рынка девочка отправилась на очередную репетицию школьного вокально-танцевального ансамбля.

По дороге от рынка девочка завела прямой эфир в своем блоге. К трансляции тут же присоединились десятки людей. В кадре девочка сетовала на внешний вид своего поселка.

«Ну а сейчас я иду по улице с кучей деревянных домов. Они все старые и некрасивые. Не знаю, почему хозяева их, например, не покрасят. А вот забор почти упал, ну трудно разве чуть-чуть поправить? У меня предложение — давайте в выходные придем сюда и поможем, тут работы на полчаса. Кто за, пишите в комментариях», — говорила девочка.

Преступник и жертва в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Но в 14:23 зрители увидели мелькающую картинку, после чего стрим неожиданно завершился. Свидетелями этой непонятной сцены в Сети стали 64 человека. В 14:24 лучшая подруга Даши позвонила ей — узнать, что произошло. Телефон был вне зоны действия сети.

Подруга не придала значения этому и подумала, что девочка устроила какой-то розыгрыш. Но к вечеру стало известно, что Даша ни на репетиции, ни дома так и не появилась.

Девочка успела закричать

Как позже выяснило следствие, пропажа девочки — дело рук 22-летнего Тарасова. Он преследовал ее всю дорогу от рынка и, уличив момент, напал на нее сзади, схватив за волосы. Телефон он тут же растоптал, а рот Даши закрыл рукой.

Девочка успела крикнуть. Позже несколько женщин расскажут следователям о непонятном крике на улице, которому они не придали особого значения. Тарасов успел сделать все за считаные секунды.

Мужчина затащил девочку в дом и хотел надругаться над ней, но та продолжала отбиваться. Он все так же закрывал ей рот рукой, чтобы жертва не могла позвать на помощь. В какой-то момент девочка просто обмякла.

Поначалу насильник решил, что девочка притворилась мертвой. На допросе Тарасов признался — он подумал, что сейчас Даша вскочит и побежит рассказывать о произошедшем, и поэтому решил добить ее ножом.

Мужчина нанес множество ударов по бездыханному телу школьницы. После этого он захотел надругаться над телом и даже успел раздеть девочку. Однако этого ему сделать не удалось, поскольку в считаные минуты с работы должна была прийти мать.

Преступники в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тарасов оттащил тело к выгребной яме и достал большой камень, который принес из сарая. Его убийца положил в сетку, привязал к ногам девочки и сбросил тело в сточные воды.

Тарасову не удалось долго молчать о содеянном, он сразу во всем сознался, когда на пороге его дома появились полицейские. При этом после убийства он способствовал волонтерам в поиске пропавшей девочки. Труп ребенка был найден в выгребной яме.

«Смерть убийце»

Тарасова под конвоем спешно отправили в СИЗО, а полицейские оцепили дом и выставили круглосуточную охрану. Односельчане едва не устроили самосуд над всей семьей. На следующий день на контейнере, в котором торговала мать Тарасова, кто-то написал: «Смерть убийце». Из-за этого матери Тарасова пришлось публиковать обращение в своих социальных сетях.

«Мать приносит свои извинения за воспитание такого сына. Семья ничего не знала о том, как подло поступил их сын и брат. Мы отказываемся от него, не будем защищать его. Пусть получит по заслугам, что он заслужил. Еще раз простите нас, пожалуйста, все», — написала в соцсети женщина.

Спустя время Николая Тарасова приговорили к пожизненному лишению свободы. По данным «Блокнот Одесса», на сегодняшний день насильника нет в живых.

