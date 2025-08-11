Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 19:40

«Кивал на пах, но я не понимала»: школьница стала жертвой банды педофилов

Англичанка Саманта спустя 19 лет после того, как стала жертвой изнасилования со стороны банды педофилов, решилась рассказать о пережитом опыте. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Сказал, что ему 18 лет

Сейчас Саманте 31 год, она мать троих детей. Она отказалась от права на анонимность и сотрудничает с правительственным расследованием многолетнего скандала с бандами педофилов, о котором было объявлено в июне этого года.

Педагог Пол Уэйтс был приговорен к 11 годам колонии за то, что пригласил 12-летнюю девочку на свидание и изнасиловал в своем спорткаре. Преступление он совершил в 2006 году.

В середине нулевых Саманта познакомилась с мужчиной в интернете. Тогда Уэйтс сказал, что ему 18 лет.

«Когда Уэйтс связался со мной, он сказал, что ему 18. Я сказала ему, что мне 13, потому что хотела казаться взрослой. Мне и в голову не пришло, что он лжет», — рассказала Саманта журналистам.

Делилась своими проблемами

Саманта рассказывает, что мужчина был очень внимателен к ней, поэтому она чувствовала себя в безопасности. В какой-то момент она начала делиться с ним своими проблемами.

«Он казался очень заботливым. Я обнаружила, что делюсь с ним своими проблемами. Мне было плохо в школе и дома. Я ждала результатов тестов на СДВГ и аутизм и чувствовала себя лишней. Пол казался настоящим другом. Мы обменялись номерами, и я разговаривала с ним каждый день. Пол всегда больше интересовался разговорами обо мне, чем о себе. Как-то он уговорил меня прислать ему фотографии, и я так боялась потерять его как друга, что согласилась», — рассказывает Саманта.

Саманта призналась соцработнику, что общается с 18-летним парнем в Сети, но ее предупредили, что это может быть опасно. Тогда девочка решила, что лучше держать эту информацию в тайне.

«Кивал на пах и говорил: „Давай, Сэмми“»

Первое свидание Саманты и Пола произошло в его машине на парковке торгового центра.

«Мы сидели в его шикарной спортивной машине и разговаривали. Он все время кивал на пах и говорил: „Давай, Сэмми“, но я не понимала, чего он от меня хочет, поэтому извинилась и ушла», — рассказывает девушка.

Девочка осталась в замешательстве и винила себя в том, что испортила эти отношения. Через несколько дней педофил вновь вышел на связь. Их встреча на парковке повторилась, но теперь Пол надругался над девочкой. Позже эти встречи в таком же формате повторились дважды.

Обращение в полицию

Три недели спустя после последней встречи Саманта, которой тогда было 12, встретилась с друзьями в центре города во время школьных каникул.

«Мы распивали бутылку сидра на церковном дворе. Меня изнасиловал мужчина, попросивший сигарету. Я пошла в полицию, но там мне сказали идти домой и вернуться со взрослым, когда протрезвею», — рассказывает Саманта.

Но позже девочка вновь наткнулась на злоумышленников.

«Я чувствовала себя в отчаянии, как будто никому до меня нет дела. Когда двое мужчин у полицейского участка предложили меня подвезти, я согласилась, потому что казалось, хуже уже не будет».

В течение следующих 18 часов Саманту передавали от одной группы педофилов к другой. Девять мужчин изнасиловали ее как минимум 12 раз в машинах и домах в окрестностях Олдхэма.

Только один из них был посажен в тюрьму. Шакил Чоудхури, которому тогда было 39 лет, отсидел всего три года за множественные изнасилования.

Поляна педофилов

Саманта начала борьбу после встречи со своим первым супругом, Стивеном Уокером. В 2012 году она работала с тогдашним депутатом парламента Китом Вазом над расследованием дела о домогательствах.

В 2014 году вместе со Стивеном она вернулась на улицу, где ее изнасиловали, и собрала доказательства того, что другие дети подвергались эксплуатации.

Три года спустя Саманта возглавила комиссию из 11 жертв в ходе расследования дела о сексуальной эксплуатации детей в Олдхэме. Ее жалобы на полицию и городской совет были удовлетворены. Ей принесли извинения.

При поддержке Стивена Саманта также сообщила об Уэйтсе, которому к тому времени было 42 года и который в 2015 году был приговорен к одиннадцати годам тюрьмы.

Саманта говорит: «Из всех нападавших на меня Уэйтс пугал меня больше всего, потому что он был таким расчетливым и хладнокровным. Он представляет серьезную угрозу для всех детей».

У них со Стивеном было трое детей, но они расстались в начале 2020 года после заявлений о его жестоком обращении. К сожалению, вскоре после этого он покончил с собой, и Саманта обнаружила его тело.

