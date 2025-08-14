Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 17:57

Украдена пернатая звезда Красной Поляны

Жителей Сочи просят помочь в поисках уникального говорящего попугая Эйвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неизвестные украли попугая Эйву, ставшую знаменитостью курорта Красная поляна, рассказала ее владелица Екатерина. В беседе с NEWS.ru она пояснила, что на протяжении двух лет птица всегда находилась рядом с домом или любимым кафе, общалась с людьми и устраивала шоу. Но непременно каждую ночь прилетала к Екатерине.

22 июля ближе к вечеру обнаружилось, что птица пропала с проводов и улиц. Что возможно только при условии, если ее кто-то по незнанию спас или намеренно увез. Такое уже было год назад, тогда похитителя быстро вычислили по камерам. Эйва очень тяжело это переживала и даже рассказала позже мне о своих переживаниях, из-за похищения, о страданиях, — рассказала Екатерина.

Собеседница отметила, что эта порода попугаев тяжело переживает расставание с первым хозяином. Привязанность у них формируется на всю жизнь, а живут они от 30 до 100 лет. Эйве всего 2 года и 3 месяца, но ее интеллект сопоставим с уровнем пятилетнего ребенка и даже выше. Попугай уже знает более 200 слов и понимает их значение.

Разлука с хозяйкой может привести к серьезным последствиям: депрессии, выщипыванию перьев, агрессии и отказу от речи. Екатерина отметила, что Эйва занесена в Красную книгу, требует особого ухода и регулярного приема специальных витаминов.

