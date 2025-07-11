Владельцам попугаев рассказали, зачем стричь когти пернатым питомцам

Владельцам попугаев нужно своевременно проводить стрижку когтей и клюва пернатых питомцев, пишет «Радио 1» со ссылкой на Минсельхозпрод Московской области. Эта процедура необходима для предотвращения травм и поддержания здоровья животного.

Длинные когти могут цепляться за клетку, игрушки или кормушки, что приводит к повреждению лап и боли. Регулярная стрижка помогает снизить риск таких травм и делает ежедневные перемещения питомца безопасными, — объяснили в ведомстве.

Разросшийся клюв, в свою очередь, приносит питомцу дискомфорт. Кроме того, это мешает птице жить, в том числе захватывать пищу, пить воду и ухаживать за собой. Простой уход не просто поддерживает физическое здоровье попугая, но и повышает настроение питомцу. В ведомстве также призвали минимум раз в год относить пернатого на профилактический осмотр к ветеринару.

Ранее сообщалось, что в американском штате Род-Айленд зоозащитники пытаются найти новый дом для попугая по кличке Хендрикс с богатым, но нецензурным словарным запасом. Птицу породы сине-желтый ара передали в приют прежние владельцы. Попугаю около 20 лет, он выглядит милым, но может внезапно обругать в грубой форме.