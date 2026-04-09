Бастрыкин взял на контроль расследование гибели попугаев в зоопарке Кудрово

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту массовой гибели попугаев в контактном зоопарке в Кудрово, сообщает «Мойка 78». Инцидент произошел 7 апреля.

Погибли десятки попугаев, пострадали наши сотрудники — они кашляли, задыхались, оказывая помощь пострадавшим птицам, впоследствии им также понадобилась медицинская помощь. Мы продолжаем опасаться за свои жизни и жизни оставшихся в живых попугаев, — рассказали в зоопарке.

По версии следствия, неизвестные распылили газ в помещении. В результате птицы погибли, также пострадали двое сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело после гибели 33 попугаев от отравления газообразным веществом в контактном зоопарке. Сейчас следователи ищут злоумышленников.