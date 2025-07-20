Туристы со всего мира едут на остров Крит ради одного животного

Туристы со всего мира едут на остров Крит ради одного животного Туристы со всего мира едут на Крит ради кота Чонкуса

Туристы со всего мира едут на Крит ради обаятельного и толстого кота Чонкуса Максимуса, передает aif.ru. Живущий в городе Ханья питомец стал местной достопримечательностью — его место обитания можно найти на онлайн-картах, кота уже оценили в пять звезд.

В материале сказано, что Чонкус живет на улице. В жару он укрывается под автомобилями и наблюдает за прохожими. Туристы публикуют его снимки в Сети и пишут коту хорошие отзывы.

До этого тревел-эксперт, организатор авторских туров Алена Никольская сообщила, что перед поездкой в Северную Корею рубли следует поменять на юани или доллары. Она отметила, что на границе нужно будет задекларировать всю имеющуюся технику и указать количество телефонов или видеокамер. Дроны и ноутбуки на территорию КНДР ввозить нельзя, предупредила она.

Ранее в Турции, омываемой Средиземным, Эгейским, Мраморным и Черным морями, отдыхающие пожаловались на акул, которые подплывают к берегам и атакуют отдыхающих. Жители республики и туристы публикуют в соцсетях видео с хищниками.