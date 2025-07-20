Туристы со всего мира едут на остров Крит ради одного животного

Туристы со всего мира едут на Крит ради обаятельного и толстого кота Чонкуса Максимуса, передает aif.ru. Живущий в городе Ханья питомец стал местной достопримечательностью — его место обитания можно найти на онлайн-картах, кота уже оценили в пять звезд.
В материале сказано, что Чонкус живет на улице. В жару он укрывается под автомобилями и наблюдает за прохожими. Туристы публикуют его снимки в Сети и пишут коту хорошие отзывы.
До этого тревел-эксперт, организатор авторских туров Алена Никольская сообщила, что перед поездкой в Северную Корею рубли следует поменять на юани или доллары. Она отметила, что на границе нужно будет задекларировать всю имеющуюся технику и указать количество телефонов или видеокамер. Дроны и ноутбуки на территорию КНДР ввозить нельзя, предупредила она.
Ранее в Турции, омываемой Средиземным, Эгейским, Мраморным и Черным морями, отдыхающие пожаловались на акул, которые подплывают к берегам и атакуют отдыхающих. Жители республики и туристы публикуют в соцсетях видео с хищниками.