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20 июля 2025 в 14:09

Туристы со всего мира едут на остров Крит ради одного животного

Туристы со всего мира едут на Крит ради кота Чонкуса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристы со всего мира едут на Крит ради обаятельного и толстого кота Чонкуса Максимуса, передает aif.ru. Живущий в городе Ханья питомец стал местной достопримечательностью — его место обитания можно найти на онлайн-картах, кота уже оценили в пять звезд.

В материале сказано, что Чонкус живет на улице. В жару он укрывается под автомобилями и наблюдает за прохожими. Туристы публикуют его снимки в Сети и пишут коту хорошие отзывы.

До этого тревел-эксперт, организатор авторских туров Алена Никольская сообщила, что перед поездкой в Северную Корею рубли следует поменять на юани или доллары. Она отметила, что на границе нужно будет задекларировать всю имеющуюся технику и указать количество телефонов или видеокамер. Дроны и ноутбуки на территорию КНДР ввозить нельзя, предупредила она.

Ранее в Турции, омываемой Средиземным, Эгейским, Мраморным и Черным морями, отдыхающие пожаловались на акул, которые подплывают к берегам и атакуют отдыхающих. Жители республики и туристы публикуют в соцсетях видео с хищниками.

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