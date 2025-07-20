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20 июля 2025 в 09:56

Туристам рассказали, как подготовиться к поездке в Северную Корею

Тревел-эксперт Никольская: ноутбук при поездке в КНДР придется оставить дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед поездкой в Северную Корею рубли следует поменять на юани или доллары, рассказала aif.ru тревел-эксперт, организатор авторских туров Алена Никольская. Она отметила, что на границе нужно будет задекларировать всю имеющуюся технику и указать количество телефонов или видеокамер. Дроны и ноутбуки на территорию КНДР ввозить нельзя, предупредила она.

Рубли лучше поменять на юани или самые-самые мелкие доллары, потому что расплачиваться местными вонами, ввозить и вывозить их из страны туристам запрещено, — рассказала Никольская.

Никакие банковские карты в КНДР не работают. Карточки местных банков могут оформлять только граждане страны, добавила она.

Также, по ее словам, сотрудники безопасности проверят, какие книги везет с собой турист. Самая безобидная литература может быть запрещена в стране, на границе ее придется выбросить, рассказала она.

В турагентстве должны рассказать, что в КНДР делать точно нельзя, сообщила Никольская. В частности, запрещено покидать отель и гулять без гида, общаться с местными жителями и снимать рабочих или людей в военной форме. В целом у сопровождающего всегда нужно уточнять, можно ли снимать тот или иной объект.

При съемке памятников знаковым деятелям нужно убедиться, что монумент попадает в объектив целиком и у статуи не обрезаны ноги или голова. Позировать на фоне изображений вождей следует в строгой позе. Журналы или газеты с их изображениями нельзя выкидывать в мусор.

В конце июня на побережье Японского моря в КНДР заработала новая курортная зона Вонсан-Кальма. Ее посетил, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова призналась, что также посетила город-курорт Вонсан-Кальма во время рабочей поездки в КНДР. По ее словам, место является фантастическим.

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