В Китае задержали дипломата, которого США хотели видеть главой МИД

Лю Цзянчао, возглавляющий международный отдел ЦК Компартии Китая и отвечающий за контакты с зарубежными представителями, был задержан для допроса в конце июля после возвращения в Пекин из-за границы, сообщили источники The Wall Street Journal. В США 61-летнего дипломата рассматривали как возможного преемника главы МИД КНР после отставки Цинь Гана в 2023 году.

По официальным данным, последними публичными мероприятиями Лю Цзянчао стали визиты в Сингапур, Южную Африку и Алжир. Источники, близкие к китайскому внешнеполитическому кругу, считают, что его отсутствие может ослабить дипломатический потенциал Пекина.

В начале 2024 года Лю Цзянчао посетил США, где встретился с Энтони Блинкеном, занимавшим пост госсекретаря. По словам американских дипломатов, он получил высокую оценку за заявления о важности стабильных отношений между Вашингтоном и Пекином.

