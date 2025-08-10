Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 11:19

В Китае задержали дипломата, которого США хотели видеть главой МИД

WSJ: в Китае задержали потенциального преемника главы МИД

Лю Цзянчао Лю Цзянчао Фото: Sun Nan/Global Look Press

Лю Цзянчао, возглавляющий международный отдел ЦК Компартии Китая и отвечающий за контакты с зарубежными представителями, был задержан для допроса в конце июля после возвращения в Пекин из-за границы, сообщили источники The Wall Street Journal. В США 61-летнего дипломата рассматривали как возможного преемника главы МИД КНР после отставки Цинь Гана в 2023 году.

По официальным данным, последними публичными мероприятиями Лю Цзянчао стали визиты в Сингапур, Южную Африку и Алжир. Источники, близкие к китайскому внешнеполитическому кругу, считают, что его отсутствие может ослабить дипломатический потенциал Пекина.

В начале 2024 года Лю Цзянчао посетил США, где встретился с Энтони Блинкеном, занимавшим пост госсекретаря. По словам американских дипломатов, он получил высокую оценку за заявления о важности стабильных отношений между Вашингтоном и Пекином.

Ранее сообщалось, что КНР в рамках торговой сделки с США намерена ослабить экспортный контроль над чипами с высокопропускной памятью. По информации СМИ, на торговых переговорах китайская делегация настаивала снять ограничения в отношении критически важных компонентов в отрасли искусственного интеллекта.

Китай
дипломаты
США
задержания
МИД
КНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России оценил риски терактов в преддверии встречи Путина и Трампа
Подросток не поделился семечками и погиб на спортивной площадке
ИИ научился предсказывать эффективность лечения рака печени
Гладков назвал число погибших от обстрелов в Белгородской области за август
В Калифорнии отказали Трампу выплатить «выкуп» в миллиард долларов
Экономист предрек Германии обмен автопрома на льготы в США
Режиссер Адабашьян получил поздравление с 80-летним юбилеем от Путина
Россиянам назвали главное отличие вклада от программы сбережений
Волчанск, Котлино, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 августа
Полина Диброва решила «гульнуть» без детей на фоне слухов о разводе
В ОП предупредили мигрантов о новых пошлинах
Стаи смертоносных БПЛА, взрывы под Воронежем: как ВСУ атакуют РФ 10 августа
В Китае задержали дипломата, которого США хотели видеть главой МИД
Двое самарцев отправились в больницу после столкновения на гидроциклах
В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек
Аэропорт Геленджика вновь перестал обслуживать авиарейсы
Россиянин оригинальным способом сделал предложение своей девушке
Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 10 августа: задержки рейсов, что в Сочи
Магнитные бури сегодня, 10 августа: что завтра, упадок сил, тревожность
Петербургский пенсионер «задекларировал» 15 млн рублей в мешок курьера
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.