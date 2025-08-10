Юрист предупредил о вступающем в силу запрете для дачников Юрист Кулачкин: предпринимательскую деятельность в СНТ запретят с 1 сентября

В России с 1 сентября полностью запретят предпринимательскую деятельность в СНТ, предупредил юрист Никита Кулачкин. По его словам, которые приводит РЕН ТВ, новые правила не разрешают открывать на участках хостелы, склады, мастерские и автосервисы.

Будь то хостелы, склады, мастерские, автосервисы. Теперь вот эти поправки в закон это прямо запрещают, — поделился Кулачкин.

Он подчеркнул, все строения в садовых некоммерческих товариществах разрешается использовать лишь для личных нужд граждан. При этом исключений для торговли или оказания бытовых услуг вступающий в силу новый закон не предусматривает.

При этом телеканал приводит слова главы организации «Садоводы России» Андрея Туманова, который полагает, что ничего принципиального важного не изменилось. По его мнению, искоренить предпринимателей из СНТ практически невозможно, так как садовые поселки попросту не могут существовать без инфраструктуры. В пример он привел товарищества в Ленинградской области, которые настолько большие, что по ним курсирует отдельный автобус.

Ранее руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко заявил, что владельцам неиспользуемых земельных участков грозят штрафы и возможное изъятие собственности. С 1 сентября в России вступают в силу новые критерии определения неиспользуемых земель.