На горе Ай-Петри закрыли туристические тропы Из-за пожара в Ялтинском заповеднике закрыты туристические тропы на Ай-Петри

На горе Ай-Петри закрыли туристические тропы из-за пожара в Ялтинском заповеднике, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). По данным организации, которые приводит ТАСС, в результате возгорания никто не пострадал, туристы также не подавали жалобы.

На горе Ай-Петри в Ялте из-за лесных пожаров закрыты туристические тропы, — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Ялтинском заповеднике загорелась сухая трава. Спасатели борются с огнем, тушение осложняют особенности местности. На данный момент возгорание локализовано на двух гектарах. Авиация МЧС использовала для тушения уже 60 тонн воды.

