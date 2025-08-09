Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На горе Ай-Петри закрыли туристические тропы

Из-за пожара в Ялтинском заповеднике закрыты туристические тропы на Ай-Петри

Фото: t.me/mchs_official*

На горе Ай-Петри закрыли туристические тропы из-за пожара в Ялтинском заповеднике, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). По данным организации, которые приводит ТАСС, в результате возгорания никто не пострадал, туристы также не подавали жалобы.

На горе Ай-Петри в Ялте из-за лесных пожаров закрыты туристические тропы, — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Ялтинском заповеднике загорелась сухая трава. Спасатели борются с огнем, тушение осложняют особенности местности. На данный момент возгорание локализовано на двух гектарах. Авиация МЧС использовала для тушения уже 60 тонн воды.

До этого школа № 30 в Мотовилихинском районе Перми едва не сгорела из-за неисправного кондиционера. Возгорание произошло в столовой в здании на улице Красноуральской. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной пожара стало нарушение в работе устройства и его эксплуатации.

В Санкт-Петербурге произошел пожар в высотке на Васильевском острове. Жильцы дома пожаловались на сильное задымление в квартирах.

