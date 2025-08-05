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05 августа 2025 в 21:54

Высотку в Петербурге охватил пожар

В Петербурге загорелась квартира в высотном доме на Васильевском острове

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге произошел пожар в одной из квартир высотки на Васильевском острове, сообщает Telegram-канал «78». По его данным, жильцы сообщают о сильном задымлении в квартирах.

Инцидент произошел в квартире на 13-м этаже одного из домов в ЖК на улице Вадима Шефнера. С огнем борются шесть пожарных расчетов. Жильцов удалось оперативно эвакуировать. Одна девушка, отмечает канал, надышалась дымом и обратилась за помощью к медикам. Причины и обстоятельства возгорания установят специалисты.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в здании пятиэтажного гаражного комплекса в Екатеринбурге оказались повреждены 65 автомобилей и два квадроцикла. Площадь возгорания достигала 700 квадратных метров. Причины возникновения пожара неизвестны.

До этого стало известно, что на нефтебазе в Адлерском районе произошел пожар в резервуаре с нефтепродуктами. Губернатор региона Вениамин Кондратьев указал, что в ликвидации последствий атаки беспилотников были задействованы 127 человек и 35 единиц техники. Также обломки дронов повредили пять гаражей на улице Авиационной.

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