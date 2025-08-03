Раскрыты последствия пожара в гаражном комплексе Екатеринбурга При пожаре в гаражном комплексе Екатеринбурге сгорели 65 машин

В результате пожара в здании пятиэтажного гаражного комплекса в Екатеринбурге оказались повреждены 65 автомобилей и два квадроцикла, сообщает E1.ru со ссылкой на МЧС. Площадь возгорания достигала 700 квадратных метров.

В результате случившегося никто не пострадал. Причины возникновения пожара также неизвестны.

Утром 3 августа в Екатеринбурге вспыхнул пожар в здании пятиэтажного гаражного комплекса. Загорелся самый верхний этаж. Огонь распространился на сотни квадратных метров. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Адлерском районе горит резервуар с нефтепродуктами. Губернатор региона Вениамин Кондратьев указал, что в ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники. Также обломки дронов повредили пять гаражей на улице Авиационной.

До этого в селе Богородск Пермского края школьник играл с петардами и спровоцировал крупный пожар на площади 750 квадратных метров. По данным МЧС, одна из петард залетела в ангар, в результате чего загорелась постройка с 180 тоннами сена.