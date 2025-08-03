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03 августа 2025 в 08:58

Гаражный комплекс горит на 500 «квадратах»

В Екатеринбурге начался сильный пожар в гаражном комплексе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в здании пятиэтажного гаражного комплекса, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МЧС. Загорелся самый верхний этаж.

Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Адлерском районе горит резервуар с нефтепродуктами. Губернатор региона Вениамин Кондратьев указал, что в ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники. Как уточнил оперштаб региона, с ними работают 75 сотрудников МЧС и еще 22 единицы техники. Также обломки дронов повредили пять гаражей на улице Авиационной.

До этого в селе Богородск Пермского края школьник играл с петардами и спровоцировал крупный пожар на площади 750 квадратных метров. По данным МЧС, одна из петард залетела в ангар, в результате чего загорелась постройка с 180 тоннами сена. Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.

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