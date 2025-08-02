Игравший с петардами школьник сжег ангар и 180 тонн сена В Пермском крае будут судить школьника за случайный поджог ангара с сеном

В селе Богородск Пермского края школьник играл с петардами и спровоцировал крупный пожар на площади 750 квадратных метров, сообщает МЧС. Отмечается, что одна из петард залетела в ангар, в результате чего загорелась постройка с 180 тоннами сена.

Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело. Вскоре он предстанет перед судом. 14 пожарных и пять единиц техники были привлечены для тушения возгорания.

Ранее православный храм загорелся в Майском районе Кабардино-Балкарии. Глава районной администрации Татьяна Саенко пояснила, что огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Установлено, что пожар вспыхнул из-за упавшей свечи. Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал. Главный иконостас храма уцелел.

До этого в деревне Лепсари Всеволожского района Ленинградской области произошло возгорание в складском ангаре. Как сообщила пресс-служба МЧС России, площадь пожара составила 1200 квадратных метров. По данным спасателей, внутри горящего помещения находились картон и бытовые отходы, что значительно осложняло тушение.