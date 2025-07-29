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29 июля 2025 в 23:28

Ангар с отходами вспыхнул в Ленобласти

МЧС: ангар с картоном и отходами загорелся во Всеволожском районе Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В деревне Лепсари Всеволожского района Ленинградской области произошло возгорание в складском ангаре. Как сообщила ТАСС пресс-служба МЧС России, площадь пожара составила 1 200 квадратных метров.

Пожар произошел по адресу: Всеволожский р-н, д. Лепсари, промзона «Спутник», 4-я линия, 5-й проезд. Происходит загорание складского цельнометаллического ангара. Площадь пожара составляет 1 200 кв. м, — уточнили в ведомстве.

По данным спасателей, внутри горящего помещения находились картон и бытовые отходы, что значительно осложняет тушение из-за высокой плотности загрузки склада. На момент публикации информации пострадавших не зафиксировано. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.

Ранее сообщалось, что около 15 рабочих оказались заперты огнем на верхних этажах строящегося жилого здания в северной части Москвы. По имеющейся информации, возгорание произошло на первом этаже дома, а верхние заволокло густым дымом.

До этого в Сети появились кадры ночного пожара на парковке в Москве, в результате которого сгорели две машины. Известно, что инцидент произошел в районе улицы Никольско-Трубецкое. Возгорание было зафиксировано жильцами расположенного неподалеку дома. Кроме того, на видео запечатлен момент прибытия к месту пожара сотрудников МЧС.

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