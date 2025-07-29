Появились кадры загоревшихся ночью в Москве автомобилей

В Москве ночью огонь уничтожил два автомобиля на парковке, очевидцы сняли случившееся на видео, передает Telegram-канал «Моя Москва». Пожар вспыхнул в районе улицы Никольско-Трубецкое. Пламя полностью охватило две машины, припаркованные неподалеку от улицы Яганова.

Местные жители зафиксировали происшествие из окна многоэтажного дома. На кадрах видно, как интенсивно горят две припаркованные машины. Запись также показывает прибытие спасателей на место возгорания, которые оперативно приступили к ликвидации огня.

Очевидцы рассказали, что сначала на месте происшествия царила тишина, но затем они услышали три громких хлопка, после чего у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

Ранее неизвестный мужчина в балаклаве поджег дверь квартиры в столичном районе Люблино. В помещении находились двое детей, но собака помогла им спастись, когда огонь начал распространяться внутри жилища.