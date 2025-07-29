Рабочие попали в огненную ловушку на севере Москвы Сотрудники МЧС пытаются спасти застрявших в горящем доме рабочих в Москве

Около 15 рабочих оказались заперты огнем на верхних этажах строящегося жилого здания в северной части Москвы, сообщили представители МЧС в Telegram-канале. По имеющейся информации, возгорание произошло на первом этаже дома, а верхние заволокло густым дымом.

Инцидент произошел на улице Большая Академическая. Строители застряли на 12, 14 и 19 этажах здания и не могут выбраться самостоятельно, говорится в сообщении. Сотрудники МЧС уже приступили к спасению рабочих, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Сети появились кадры ночного пожара на парковке в Москве, в результате которого сгорели две машины. Известно, что инцидент произошел вблизи улицы Никольско-Трубецкое. Возгорание было зафиксировано жильцами расположенного неподалеку дома. Кроме того, на видео запечатлен момент прибытия к месту пожара сотрудников МЧС.

Кроме того, на Мытной улице в Москве произошел мощный пожар в жилом доме, в результате которого погиб один человек. Также еще девять жильцов получили различные травмы. По имеющимся данным, огонь охватил две квартиры и балкон.