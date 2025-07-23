Кадры смертельного пожара в Москве появились в Сети В Сети появились кадры пожара в жилом доме на Мытной улице Москвы

В результате пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве погиб один человек, еще девять получили травмы различной степени тяжести. Telegram-канал Mash опубликовал кадры с места происшествия, на которых можно увидеть сильное задымление и работу спасателей.

Возгорание охватило две квартиры и балкон. Троим жильцам удалось спастись, выпрыгнув из окон четвертого этажа. Всего из здания было эвакуировано 15 человек. Один жилец погиб – он задохнулся в квартире на четвертом этаже.

На видео можно увидеть, как пожарные проливают конструкции здания. Работа проводится в темноте, улицы освещают только фонари и сирены пожарных машин.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, — отмечается в сообщении.

Спасатели уточняли, что открытый огонь уже ликвидирован. Работа на месте продолжается. Также прибыли и сотрудники правоохранительных органов. Причины возгорания и точные обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в недостроенном доме на улице Ветеранов в Краснодаре. На кадрах, опубликованных в Сети, были видны клубы черного дыма, поднимающегося в небо. По словам очевидцев, город буквально заволокло пеленой. На месте работали экстренные службы.