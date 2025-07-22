Краснодар заволокло черным дымом от пожара на стройке В Краснодаре загорелся строящийся дом

Крупный пожар произошел в недостроенном доме на улице Ветеранов в Краснодаре. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видны клубы черного дыма, поднимающегося в небо.

По словам очевидцев, город буквально заволокло пеленой. На месте работали экстренные службы. Официальной информации о происшествии в соцсетях ГУ МЧС по Краснодарскому краю пока нет.

До этого локальный режим ЧС ввели после взрыва бытового газа в жилом доме в Новороссийске. Глава населенного пункта Андрей Кравченко пообещал предоставить жильцам гостиницу и оказать финансовую и материальную помощь. Отмечается, что в результате происшествия погиб пожилой мужчина 1929 года рождения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Великих Луках Псковской области. Расследование ведется по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе житель квартиры, где произошел взрыв. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.