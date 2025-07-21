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21 июля 2025 в 19:35

В Новороссийске ввели локальный режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Фото: МЧС России

Локальный режим ЧС введен после взрыва бытового газа в жилом доме в Новороссийске, сообщили в мэрии города. Глава населенного пункта Андрей Кравченко пообещал предоставить жильцам гостиницу и оказать финансовую и материальную помощь. Отмечается, что в результате происшествия погиб пожилой мужчина 1929 года рождения.

Введен локальный режим ЧС. Работают правоохранительные органы. Ведется проверка для установления причин случившегося. Глава города Андрей Кравченко поручил предоставить жильцам поврежденных квартир места в пункте временного размещения, организованном в гостинице «Новороссийск», — говорится в сообщении.

Сегодня, 21 июля, в Новороссийске произошел взрыв в жилом доме. Отмечается, что после этого в пятиэтажке на Анапском шоссе загорелись три квартиры.

Спасательные службы уже потушили пожар. При этом в соцсетях жители пожаловались, что сотрудники МЧС долго добирались на место ЧП, хотя их часть находилась на соседней улице. Шоссе, где случился взрыв, временно перекрыто. Глава города при этом отметил, что на месте сразу же сработали все оперативные службы.

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