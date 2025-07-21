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21 июля 2025 в 19:32

Стало известно о погибшем при взрыве газа в Новороссийске

Мэр Кравченко: при взрыве бытового газа в Новороссийске погиб один человек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Один человек погиб при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Новороссийске, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. По его словам, еще 25 человек были эвакуированы.

Сегодня на Анапском шоссе произошел взрыв в многоквартирном жилом доме с последующим возгоранием кровли. Взрывной волной выбило окна и остекление подъезда. <…> К большому сожалению, погиб пожилой мужчина 1929 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — написал Кравченко.

Глава города отметил, что на месте сразу же сработали все оперативные службы. Был введен локальный режим ЧС, правоохранительные органы работают на установление причин случившегося. Также он пообещал жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, материальную и финансовую помощь.

Ранее Telegram-канал «ЧП Новороссийск» опубликовал видео пожара, который начался в пятиэтажке в Новороссийске после взрыва. Там вспыхнули сразу четыре квартиры. На кадрах можно заметить, что с пятого этажа здания валят клубы черного дыма. На фоне в ролике можно услышать звук сирены МЧС. Из окон горящей квартиры падают обломки, место ЧП оцеплено.

Прежде стало известно, что один человек погиб и еще один получил травмы в результате взрыва газа в двухэтажном доме в Новосибирской области. Взрывная волна полностью уничтожила квартиру на втором этаже, стены здания выбило, обломки разбросало по окрестности.

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