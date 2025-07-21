Горящая пятиэтажка в Новороссийске попала на видео

Telegram-канал «ЧП Новороссийск» опубликовал видео пожара, который начался в пятиэтажке в Новороссийске после взрыва. Там вспыхнули сразу четыре квартиры.

На обнародованных кадрах можно заметить, что с пятого этажа здания валят клубы черного дыма. В фоне в ролике можно услышать звук сирены МЧС. Из окон горящей квартиры падают обломки, место ЧП оцеплено.

Отмечается, что пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Из здания вывели десятки человек. Информации о пострадавших пока нет.

Днем 21 июля в Новороссийске произошел взрыв в жилом доме. После этого в пятиэтажке на Анапском шоссе загорелись несколько квартир. При этом в соцсетях жители пожаловались, что сотрудники МЧС долго добирались на место ЧП, хотя их часть находилась на соседней улице. Шоссе, где случился взрыв, временно перекрыто.

Ранее стало известно, что один человек погиб и еще один получил травмы в результате взрыва газа в двухэтажном доме в Новосибирской области. Взрывная волна полностью уничтожила квартиру на втором этаже, стены здания выбило, обломки разбросало по окрестности.