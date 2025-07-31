Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 16:21

Упавшая свеча вызвала пожар в православном храме

Православный храм вспыхнул в Кабардино-Балкарии из-за упавшей свечи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Православный храм загорелся в Майском районе Кабардино-Балкарии, написала в своем Telegram-канале глава районной администрации Татьяна Саенко. По ее словам, огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Установлено, что пожар вспыхнул из-за упавшей свечи.

Сегодня произошел пожар в храме Святого Архистратига Михаила г. Майский: от упавшей свечи загорелся столик в правом углу при входе в храм, икона и тумбы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал. Пламя удалось оперативно потушить благодаря оперативной работе пожарной бригады. Саенко подчеркнула, что главный иконостас храма уцелел.

Конечно, очень печальное зрелище, учитывая, что относительно недавно внутри храма был сделан ремонт, — добавила она.

Ранее огонь охватил квартиру на третьем этаже жилого дома на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. В результате пострадал ребенок. В настоящее время его осматривают медики. Уточняется, что прибывшие на вызов спасатели уже потушили пожар.

Кабардино-Балкария
храмы
пожары
возгорания
огонь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с вирусом Mamont
Обманули дурака! Нацистка фон дер Ляйен жестко подставила Трампа в сделке
Макаревич унизил 95-летнюю Пахмутову: что он сказал, почему он ей завидует
Психолог оценила слова Шаляпина и его новой жены о готовности к детям
Найдена истинная причина обещаний Трампа ввести пошлины против партнеров РФ
Алаудинов обозначил роль «Ахмата» в успехе в Часове Яре
«Ваши страны — это наш полигон»: российские хакеры готовят удар возмездия
Россия готовится наладить ЖД-сообщение с одной страной
Автохлам за 3 млн? Россияне не хотят покупать Lada: что не так с качеством
Песков поставил точку в вопросе возвращения американских компаний в Россию
В Кремле оценили перспективы торговли России с США
Песков высказался о совместном ответе БРИКС на угрозы Трампа
Суд Петербурга арестовал жертву мошенников за попытку поджога банка
Песков ответил Трампу на обвинения БРИКС в антиамериканизме
В США раскрыли, как Россия сделала рубль супервалютой
В ОП сравнили цензуру на Западе с пропагандой фашистской Германии
В МЧС раскрыли новые детали страшного пожара в Подмосковье
Названа сумма, которую Австралия потеряла из-за шпионажа
«Орала дурниной»: старушка пырнула насильника отверткой и избежала гибели
Взятие Часова Яра и решающая битва за Донбасс: новости СВО к вечеру 31 июля
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.