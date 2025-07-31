Упавшая свеча вызвала пожар в православном храме

Православный храм загорелся в Майском районе Кабардино-Балкарии, написала в своем Telegram-канале глава районной администрации Татьяна Саенко. По ее словам, огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Установлено, что пожар вспыхнул из-за упавшей свечи.

Сегодня произошел пожар в храме Святого Архистратига Михаила г. Майский: от упавшей свечи загорелся столик в правом углу при входе в храм, икона и тумбы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал. Пламя удалось оперативно потушить благодаря оперативной работе пожарной бригады. Саенко подчеркнула, что главный иконостас храма уцелел.

Конечно, очень печальное зрелище, учитывая, что относительно недавно внутри храма был сделан ремонт, — добавила она.

Ранее огонь охватил квартиру на третьем этаже жилого дома на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. В результате пострадал ребенок. В настоящее время его осматривают медики. Уточняется, что прибывшие на вызов спасатели уже потушили пожар.