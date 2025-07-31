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31 июля 2025 в 14:18

Ребенок пострадал при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огонь охватил квартиру на третьем этаже жилого дома на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, в результате пострадал один ребенок. В настоящее время его осматривают медики. Уточняется, что прибывшие на вызов спасатели уже потушили пожар.

На Профсоюзной улице произошло возгорание вещей и мебели в квартире на третьем этаже жилого дома. <…> Пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадал один человек — ребенок. Он осматривается медиками, — говорится в сообщении.

Ранее в Кубинке Московской области произошло возгорание автобусов. Транспортные средства были припаркованы на центральной стоянке. Причина возгорания не уточнялась. На опубликованных кадрах виден огромный столб черного дыма.

До этого в Самаре посреди ночи загорелись дома, где временно проживали цыгане. Пожарные ликвидировали горение шести незаконных построек. Общая площадь домов составляла 1000 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

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