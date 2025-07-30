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30 июля 2025 в 16:23

Дома проживавших в них цыган сгорели дотла в Самаре

В Самаре дотла сгорели дома, в которых временно проживали цыгане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Самаре огонь дотла сжег дома, где временно проживали цыгане, информирует 63.ru. По данным источника, ЧП произошло ночью. Пожарные ликвидировали горение шести незаконных построек.

Общая площадь домов составляла 1000 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. При этом сами цыгане уже покинули территорию, где проживали. На месте происшествия остались лишь брошенные строения и бездомные животные.

По словам местных жителей, табор переселился в поле у Николаевки. Цыгане потеряли все имущество при пожаре. Сейчас людям запрещено разбирать завалы для поиска уцелевших вещей.

Ранее жительница Саратовской области сообщила, что цыгане держали в страхе село Подлесное. По словам женщины, люди требуют их выселения на фоне смертельного ДТП, в котором, предположительно, представитель табора сбил подростка.

Цыгане устроили купание с шампунем в новосибирском фонтане и попали на видео. Пока женщины мылись в одежде, их раздетые дети плескались рядом, а одна из жительниц города сделала им замечание. Цыгане нагрубили ей и продолжили водные процедуры.

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