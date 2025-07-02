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02 июля 2025 в 18:20

Жители села под Саратовом раскрыли, почему требуют выселить цыган

Жители села Подлесного: цыганская община давно держала в страхе всех местных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цыгане давно держали в страхе село Подлесное Саратовской области, где недавно представитель табора, предположительно, насмерть сбил подростка. Именно поэтому люди требуют их выселения, рассказала NEWS.ru местная жительница Виктория. По ее словам, члены диаспоры часто нарушали ПДД и ежегодно становились виновниками аварий со смертельным исходом. Женщина также заподозрила членов табора в торговле наркотиками.

Местных жителей всегда пугало такое соседство. Многие из этих цыган распространяли наркотики, нарушали ПДД, ездили без прав, каждый год кого-то сбивали. Люди постоянно жаловались в администрацию, — сообщила Виктория.

По ее словам, цыгане живут в селе как минимум 30 лет, постоянно попрошайничают, но при этом стабильно оплачивают аренду домов. Кроме того, она предположила, что члены табора торговали запрещенными веществами. После того как жители Подлесного вышли на стихийный митинг, часть табора уехала, испугавшись самосуда. После трагедии чиновники пообещали выселить тех, у кого нет прописки, и установить на улицах камеры наблюдения. Представители диаспоры пока не прокомментировали обвинения в свой адрес.

Ранее сообщалось, что около двухсот человек под Саратовом вышли на стихийный митинг, требуя выселить цыганскую общину из села Подлесного. Для урегулирования конфликта на место прибыли глава Марксовского района Дмитрий Романов, районный прокурор Николай Альков и начальник местного отдела МВД Дмитрий Даньшин.

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