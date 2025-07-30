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30 июля 2025 в 16:58

Горящие автобусы в Подмосковье попали на видео

«112»: в Кубинке на стоянке загорелись автобусы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Кубинке Московской области произошло возгорание автобусов, сообщает Telegram-канал «112». Транспортные средства были припаркованы на центральной стоянке.

В настоящее время пожарные и другие экстренные службы работают на месте происшествия. Специалисты устанавливают причины, которые привели к возникновению пожара.

Ранее в Ленинградской области на территории деревни Лепсари Всеволожского района загорелся складской ангар. Согласно информации, предоставленной пресс-службой МЧС России, огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров. Внутри горящего помещения хранились картонные изделия и различные бытовые отходы. Как отмечали спасатели, высокая плотность складированных материалов существенно затрудняла процесс тушения.

До этого в Краснодарском крае, вблизи Геленджика, удалось локализовать возгорание лесной подстилки. По данным МЧС России, в ходе оперативных мероприятий вертолет Ми-8 совершил несколько сбросов воды общим объемом 105 тонн для ликвидации очагов возгорания.

Также в турецком городе Адана произошло крушение самолета при тушении лесного пожара. Воздушное судно упало в районе водоема Сейхан-Дам во время забора воды. Согласно информации местных средств массовой информации, оба члена экипажа остались живы после катастрофы.

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