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29 июля 2025 в 19:40

МЧС сообщило о локализации лесного пожара в Геленджике

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Возгорание лесной подстилки возле Геленджика локализовано, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Как отмечается, за время тушения вертолет Ми-8 сбросил на очаги пожара 105 тонн воды.

Пожар локализован на площади 12,5 га, — приводит агентство слова источника.

Ранее сообщалось, что пожар охватил Кабардинское участковое лесничество. С огнем борются 46 человек и 11 единиц техники. Здесь же работает вертолет Ми-8 МЧС России. Спасатели также отмечали трудности в ликвидации возгорания из-за гористой местности и жары.

До этого в турецкой Адане самолет вылетел тушить лесной пожар и потерпел крушение. По данным местных СМИ, ЧП случилось над озером Сейхан-Дам, когда воздушное судно набирало воду. При этом оба пилота выжили, но попали в больницу.

Тем временем в США подсчитали убытки после произошедших в январе 2025 года пожаров в Лос-Анджелесе. По данным страховщиков, они стали крупнейшими после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. В первые шесть месяцев года объем связанного с природными катастрофами застрахованного ущерба составил $80 млрд (почти 6,6 трлн рублей).

Россия
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