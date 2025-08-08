Школа в Перми едва не сгорела из-за неисправного кондиционера

Школа № 30 в Мотовилихинском районе Перми едва не сгорела из-за неисправного кондиционера, пишет perm.aif.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю. Возгорание произошло в столовой в здании на улице Красноуральской.

По прибытии к месту вызова пожарного подразделения установлено, что горела изоляция электрических проводов кондиционера в помещении столовой. Произошло самозатухание. Погибших нет, — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Причиной возгорания стало нарушение в работе устройства и его эксплуатации.

