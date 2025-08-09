Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 11:53

В Ялтинском заповеднике сотрудники МЧС тушат серьезный пожар

МЧС пытается потушить сухую траву в Ялтинском заповеднике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ялтинском заповеднике загорелась сухая трава, сообщили в пресс-службе МЧС России. Спасатели борются с огнем, тушение осложняют особенности местности.

К ликвидации привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, «Крым-Спас» и специалисты лесоохотничьего хозяйства, — рассказали в ведомстве.

На месте работают 130 спасателей и 37 единиц техники, среди них — вертолет Ми-8 МЧС России. Также организован подвоз воды, площадь возгорания не уточняется.

Ранее в Сети появились первые кадры с места взрыва газа на заводе в Стерлитамаке. На кадрах видны огромные клубы белого дыма, за которыми едва просматривается здание предприятия. Как отметили очевидцы, сильного пожара на заводе не было. На месте ЧП работали оперативные службы.

Позже стало известно, что взрыв произошел на производственной площадке компании «Каустик», которая входит в конгломерат «Башкирская содовая компания». По информации госкомитета по ЧС региона, в результате инцидента никто не погиб. На месте ЧП был создан оперативный штаб, там проводились аварийно-восстановительные работы.

