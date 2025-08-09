Опубликованы первые кадры с места взрыва на заводе в Стерлитамаке

В Сети появились первые кадры с места взрыва газа на заводе в Стерлитамаке. На кадрах видны огромные клубы белого дыма, за которыми едва просматривается здание предприятия.

Как отметили очевидцы, сильного пожара на заводе не было. На месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел утром 9 августа на предприятии «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке. По данным ГУ МЧС по Башкортостану, причиной стал хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали 16 человек. В настоящее время на месте работают 42 человека и 15 единиц техники. На место выдвинулся врио начальника ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Алексей Головко.

В конце июля взрыв газа произошел в жилом 10-этажном доме в Саратове. В результате обрушились этажи с первого по десятый. По данным управления МЧС по Саратовской области, погибли шесть человек. Пострадали девять человек.

В Сети появилось видео обрушения части стены жилого дома на игравшего мальчика и его отца, которые находились во дворе у подъезда в момент взрыва. На кадрах видно, как мужчина подхватывает на руки одного ребенка и убегает в арку, а второй следует за ним под градом разлетающихся фрагментов здания.