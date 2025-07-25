Момент обрушения стены на ребенка при взрыве дома в Саратове попал на видео

Момент обрушения части стены во время взрыва в саратовской многоэтажке, дворе которой играл ребенок со своим отцом, попал на видео, опубликованное Telegram-каналом Baza. Вместе с мужчиной и его сыном рядом находился еще один ребенок, который наблюдал за игрой.

На предоставленных кадрах видно, как саратовец играет в мяч со своим ребенком рядом с подъездом, а второй малыш смотрит за происходящим со скамейки, как вдруг происходит мощный взрыв, сопровождающийся падением фрагментов стены. Мужчина подхватил на руки одного из детей и побежал в арку, другой ребенок последовал за ним, но споткнулся о бордюр в момент обрушения. Тем не менее, ему все же удалось укрыться.

Ранее журналисты сообщили о взрыве в одном из домов на улице Блинова в Саратове. Согласно предварительной информации, в многоэтажно здании произошла утечка газа. В сообщении говорится о трех погибших результате инцидента, в том числе об одном ребенке. Также обломки дома обрушились на прохожих.

Позже одна из жительниц города описала момент взрыва, заявив, что услышала очень громкий звук, но приняла его вначале за гром. От мощной детонации в ванной ее квартиры распахнулась дверь, уточнила женщина.