Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 13:56

Момент обрушения стены на ребенка при взрыве дома в Саратове попал на видео

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

Момент обрушения части стены во время взрыва в саратовской многоэтажке, дворе которой играл ребенок со своим отцом, попал на видео, опубликованное Telegram-каналом Baza. Вместе с мужчиной и его сыном рядом находился еще один ребенок, который наблюдал за игрой.

На предоставленных кадрах видно, как саратовец играет в мяч со своим ребенком рядом с подъездом, а второй малыш смотрит за происходящим со скамейки, как вдруг происходит мощный взрыв, сопровождающийся падением фрагментов стены. Мужчина подхватил на руки одного из детей и побежал в арку, другой ребенок последовал за ним, но споткнулся о бордюр в момент обрушения. Тем не менее, ему все же удалось укрыться.

Ранее журналисты сообщили о взрыве в одном из домов на улице Блинова в Саратове. Согласно предварительной информации, в многоэтажно здании произошла утечка газа. В сообщении говорится о трех погибших результате инцидента, в том числе об одном ребенке. Также обломки дома обрушились на прохожих.

Позже одна из жительниц города описала момент взрыва, заявив, что услышала очень громкий звук, но приняла его вначале за гром. От мощной детонации в ванной ее квартиры распахнулась дверь, уточнила женщина.

Саратов
дома
взрывы газа
дети
игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда проведут расшифровку самописцев разбившегося Ан-24
Две несовершеннолетние сестры утонули в озере в Петербурге
«Координация рухнет»: Милонов объяснил, как сильно ВСУ зависят от Starlink
Женщина должна уметь это готовить: рецепт джема из красной смородины
На Западе пришли в ужас от авторитарных замашек «правой руки» Зеленского
Возвращенных из украинского плена россиян пообещали обеспечить лекарствами
В Volvo приняли решение об отзыве машин из России из-за одной проблемы
Торговцы младенцами предстанут перед судом
Стая собак растерзала годовалого мальчика в отсутствие его родителей
Жители калужской деревни пожаловались на беспредел детей-таджиков
В Госдуме раскрыли, когда Европа будет готова к войне с Россией
Диетолог восхитилась внешностью известной актрисы
Лесные гости на сковороде: жареная картошка с лисичками
Солнышко на тарелке: как выбрать вкусный желтый арбуз
Уснувшая россиянка случайно раздавила новорожденного ребенка
Крымский миллионер попал за решетку в Москве
Стало известно, повлияет ли на цены снижение ключевой ставки
В Госдуме объяснили, почему ЦБ России снизил «ключ» сразу на два пункта
Россиянам рассказали о последствиях снижения ключевой ставки
«Дом аж тряхнуло»: жильцы рассказали о взрыве в многоэтажке Саратова
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.