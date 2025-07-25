«Очень громкий звук»: саратовчанка описала момент взрыва жилого дома

В момент взрыва газа в многоэтажном жилом здании в Саратове раздался очень громкий звук, рассказала одна из очевидцев происшествия в комментарии корреспонденту NEWS.ru. По словам женщины, над домом поднялся огромный столб дыма сразу после инцидента.

Я на улице сидела. Машины там стоят, я думала, машина взорвалась. Дым выше дома был. [Звук был] очень громкий, потому я думала, что это гром. У меня даже дверь открылась в ванной, — сказала женщина.

Ранее стало известно о взрыве в одной из саратовских многоэтажек на улице Блинова из-за, предположительно, утечки бытового газа. По информации журналистов, в результате инцидента погибли три человека, в том числе и ребенок. Кроме того, некоторые фрагменты поврежденного здания упали на прохожих.

Также журналисты сообщили, что в этом доме за год сменились три управляющие компании. Причем ни одна из них не проводила проверку газового оборудования. Местные жители пожаловались, что в газовой смеси для домов Ленинского района нет одоранта, который придает газу специфический запах и позволяет обнаружить утечку.