Стало известно, сколько УК сменилось в рухнувшем доме в Саратове Mash: в рухнувшем в Саратове доме сменилось три УК за год

В рухнувшем из-за взрыва газа доме в Саратове за последний год сменились минимум три управляющие компании, передает Telegram-канал Mash. По словам журналистов, ни одна из них не проводила проверки газового оборудования на предмет утечек.

Работа этих УК вызывала недовольство у жителей дома, ввиду чего они создали свое ТСН, говорится в сообщении. Местные пожаловались на отсутствие в газовой смеси одоранта, который придает ей неприятный запах, в домах в Ленинском районе города.

Ранее журналисты сообщили, что причиной взрыва в десятиэтажном доме в Саратове могла быть утечка бытового газа. Согласно предварительной информации, жертвами инцидента стали три человека, в том числе и ребенок. В настоящий момент данные о количестве погибших уточняются. После взрыва часть обломков обрушилась на прохожих.

Кроме того, в Сети появилось видео с места инцидента. В опубликованном ролике можно увидеть частично разрушенное жилое здание. Взрывом было полностью уничтожено четыре верхних этажа одного из подъездов дома.