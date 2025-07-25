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25 июля 2025 в 12:30

Стало известно, сколько УК сменилось в рухнувшем доме в Саратове

Mash: в рухнувшем в Саратове доме сменилось три УК за год

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В рухнувшем из-за взрыва газа доме в Саратове за последний год сменились минимум три управляющие компании, передает Telegram-канал Mash. По словам журналистов, ни одна из них не проводила проверки газового оборудования на предмет утечек.

Работа этих УК вызывала недовольство у жителей дома, ввиду чего они создали свое ТСН, говорится в сообщении. Местные пожаловались на отсутствие в газовой смеси одоранта, который придает ей неприятный запах, в домах в Ленинском районе города.

Ранее журналисты сообщили, что причиной взрыва в десятиэтажном доме в Саратове могла быть утечка бытового газа. Согласно предварительной информации, жертвами инцидента стали три человека, в том числе и ребенок. В настоящий момент данные о количестве погибших уточняются. После взрыва часть обломков обрушилась на прохожих.

Кроме того, в Сети появилось видео с места инцидента. В опубликованном ролике можно увидеть частично разрушенное жилое здание. Взрывом было полностью уничтожено четыре верхних этажа одного из подъездов дома.

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