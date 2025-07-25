Появилось видео с места взрыва в жилом доме Саратова

В Сети появилось видео с места взрыва жилого десятиэтажного дома на улице Блинова в Саратове. Ролик опубликовал Telegram-канал «Саратов Live». По предварительным данным, в результате происшествия погибли несколько человек.

На кадрах запечатлен частично разрушенный многоквартирный дом. Судя по видео, взрыв полностью обрушил четыре верхних этажа в одном из подъездов, а также квартиры на всех этажах с одной стороны дома. Под завалами могут находиться люди.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что взрыв, предварительно, произошел из-за утечки газа. По его данным, погибли два человека, в том числе ребенок. В оперативных службах региона сообщили о трех погибших. Число пострадавших уточняется, но известно, что на пешеходов упали обломки. Кроме того, повреждены соседний дом и несколько машин, припаркованных во дворе. Сообщается, что есть угроза обрушения всего дома.

Взрыв произошел в 12:12 по местному времени (11:12 мск), сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону. По данным агентства, произошло обрушение с первого по десятый этажи.

Ранее четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в квартире в Великих Луках. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что один из пострадавших госпитализирован.