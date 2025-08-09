На предприятии в Стерлитамаке прогремел взрыв МЧС: 16 человек пострадали при взрыве газа на предприятии в Стерлитамаке

Взрыв прогремел утром в субботу, 9 августа, на предприятии «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке. По данным ГУ МЧС по Башкортостану, причиной стал хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали 16 человек.

В городе Стерлитамаке на улице Технической произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. В результате происшествия пострадали 16 человек, детей нет. Эвакуировано 15 человек, — сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте работают 42 человека и 15 единиц техники. На место выдвинулся врио начальника ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Алексей Головко.

