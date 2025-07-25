Число пострадавших при взрыве газа в Саратове возросло Количество пострадавших при взрыве газа в Саратове выросло до девяти человек

Общее количество пострадавших в результате взрыва газа и произошедшего в результате него обрушения в жилом многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове выросло до девяти человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Все они были направлены на амбулаторное лечение.

По уточненным данным, медицинская помощь понадобилась девяти людям. Они направлены на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.

Ранее источник сообщал, что в результате взрыва бытового газа в саратовской многоэтажке пострадали семь человек. Спасатели услышали из-под обломков еще одного человека, подавшего признаки жизни.

Взрыв газа произошел в жилом 10-этажном доме в Саратове днем пятницы, 25 июля. В результате обрушились этажи с первого по десятый.

По данным управления МЧС по Саратовской области, при взрыва газа погибли шесть человек. Один из пострадавших, которого извлекли из-под завалов, скончался. Мужчина был зажат между плитами более шести часов.

Как предположил криминалист Михаил Игнатов, причиной взрыва в Саратове могло быть неисправное газовое оборудование. Также не исключается нарушение правил эксплуатации.