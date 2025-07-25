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25 июля 2025 в 14:56

Озвучено количество пострадавших в результате взрыва дома в Саратове

Семь человек получили травмы в результате взрыва дома в Саратове

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

В результате взрыва бытового газа в саратовской многоэтажке на улице Блинова пострадали семь человек, передает ТАСС со ссылкой на местные медицинские службы. Еще одного человека, подавшего признаки жизни, спасатели в настоящий момент пытаются извлечь из-под обломков.

В результате ЧП различные травмы получили семь человек. Еще четыре человека погибли, — говорится в сообщении.

Ранее журналисты сообщили, что среди погибших в результате взрыва бытового газа есть один ребенок. На месте инцидента продолжается работа экстренных служб.

Кроме того, в Сети появилось видео обрушения части стены жилого дома на игравшего мальчика и его отца, которые находились во дворе у подъезда в момент взрыва. На кадрах видно, как мужчина подхватывает на руки одного ребенка и убегает в арку, а второй следует за ним под градом разлетающихся фрагментов здания.

Также одна из жительниц Саратова описала момент взрыва газа в доме, сказав, что звук был очень громким, ввиду чего она приняла его за гром. Также она отметила столб дыма, который поднялся над зданием.

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