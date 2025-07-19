Захарова рассказала о своих впечатлениях от нашумевшего курорта в КНДР

Захарова рассказала о своих впечатлениях от нашумевшего курорта в КНДР Захарова назвала фантастическим город-курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее

Представитель МИД России Мария Захарова на VK Fest 2025 призналась, что посетила город-курорт Вонсан-Кальма во время рабочей поездки в КНДР, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, объект был возведен всего за четыре года. Захарова добавила, что место является фантастическим.

Это не просто курорт, это город-курорт. <…> Это цепочка отелей, абсолютно разных по архитектуре, по оформлению. Это потрясающая природа. Это или полуостров, или широкая песчаная коса. Сами жители это место называют восемью тысячами километрами песка, — рассказала Захарова.

Она отметила, что на территории нового курорта раньше располагался военный аэродром. Сейчас же там с двух сторон омываются морем пляжи. Захарова добавила, что не успела искупаться и насладиться курортом сполна, однако она рекомендовала съездить туда.

Ранее российские туристы, посетившие новый северокорейский курорт, высоко оценили уровень сервиса. Гости отметили исключительную внимательность персонала, который оперативно выполняет все пожелания — от музыкального сопровождения до организации питания. Особое впечатление произвела готовность сотрудников предугадывать запросы отдыхающих. По словам туристов, подобное не встречается в других странах.