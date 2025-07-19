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19 июля 2025 в 11:16

Российские туристы поделились первыми впечатлениями о курорте в КНДР

РБК: первые российские туристы высоко оценили отдых в Северной Корее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первые туристы из России, побывавшие на северокорейском курорте Вонсан-Кальма, положительно оценили отдых в КНДР, передает РБК. В особенности они выделили сервис, который находится на высочайшем уровне. Вежливые сотрудники отеля по первому требованию гостей выполняют все просьбы, подчеркнули россияне.

Нигде еще такого не видела. Говоришь, что хочешь музыку, — тебе несут колонку тут же. Завтрак, обед, ужин — прямо все спрашивают. Мы сказали, что нам нужен чайник, чтобы разливать чай, — пришли в следующий раз, а он уже стоял на столе, — рассказала туристка по имени Дарья.

Ранее гендиректор туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина заявила, что за путевку на северокорейский курорт на восемь дней придется выложить 150 тысяч рублей за одного человека. По ее словам, местные отели не используют схему «все включено», однако могут предоставить туристам отдых на достойном уровне.

Вонсан-Кальма складывает о себе положительные впечатления, подчеркнула Мухина. Она отметила теплое море, белый песок на пляже и трехразовое питание в отелях.

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