10 августа 2025 в 11:05

Петербургский пенсионер «задекларировал» 15 млн рублей в мешок курьера

Пенсионер в Петербурге отдал мошенникам 15 млн для декларации сбережений

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о хищении 15 млн рублей у пенсионера, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. По данным полиции, мошенники убедили пожилого мужчину передать курьеру деньги под предлогом «декларирования» сбережений.

По сообщению заявителя, 7 августа ему позвонили неизвестные, после чего обманом под предлогом декларирования денежных средств убедили имеющиеся у него денежные средства в сумме 15 млн рублей передать курьеру, — говорится в сообщении.

Ранее в свердловском Первоуральске девятилетний школьник перевел с карт матери почти 500 тысяч рублей. Он выиграл игровую валюту в онлайн-игре, перешел по ссылке мошенников и отсканировал присланный ими QR-код в банковском приложении. Деньги списали с дебетовой и кредитной карт.

В Забайкальском крае 68-летняя женщина лишилась более 3 млн рублей после звонка афериста. Сначала он представился курьером и попросил код для «доставки посылки», а затем сообщил о взломе ее аккаунта на «Госуслугах» и утечке личных данных. Опасаясь последствий, пенсионерка передала злоумышленникам все накопленные средства.

мошенники
пенсионеры
Cанкт-Петербург
декларации
