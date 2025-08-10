Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 11:15

Двое самарцев отправились в больницу после столкновения на гидроциклах

Фото: Roman Naumov/Global Look Press

Два гидроцикла столкнулись в протоке Волги в Самарской области, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По данным ведомства, в результате пострадали два человека, они госпитализированы.

По предварительной информации, вечером 9 августа 2025 года в протоке Воложка Рождественская столкнулись два гидроцикла. Оба пострадавших доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, — говорится в заявлении.

По факту произошедшего проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Приморском крае пьяный мужчина на гидроцикле сбил двух девочек на сапе. Одна из пострадавших попала в реанимацию, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Второй ребенок получил перелом ключицы.

Через некоторое время пострадавшую при наезде гидроцикла школьницу доставили во Владивосток вертолетом санавиации. Ее направили в реанимацию клинической больницы областного центра.

Самарская область
Волга
гидроциклы
столкновения
пострадавшие
