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06 августа 2025 в 12:47

Появились новые подробности о пострадавшей при наезде гидроцикла школьницы

Пострадавшую при наезде гидроцикла в Приморье школьницу поместили в реанимацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьницу, пострадавшую при наезде гидроцикла в Приморском крае, доставили вертолетом санавиации во Владивосток, сообщил Минздрав Приморья в Telegram-канале. По его данным, подростка направили в реанимацию клинической больницы областного центра.

Девочку, пострадавшую на сапе от наезда гидроцикла в Хасанском районе, вертолетом санитарной авиации направили в реанимационное отделение Владивостокской клинической больницы №2, — говорится в сообщении.

В региональном министерстве отметили, что лечением пострадавшей займутся ведущие реаниматологи, нейрохирурги и травматологи. Также в больнице запланировали проведение телемедицинских консультаций с ведущими клиниками России.

Кроме того, в приморской полиции сообщили о задержании водителя гидроцикла, который сбил школьниц и скрылся. После того, как полицейские установили его личность, мужчина решил сам прийти и сдаться правоохранителям. Мужчину передали в Приморское управление Следственного комитета на транспорте.

Ранее в Сети появилось видео инцидента. На нем видно, как две школьницы катались на сап-доске, когда рядом маневрировал гидроцикл. В какой-то момент водитель не справился с управлением и наехал на подростков.

Россия
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