Появилось видео наезда гидроцикла на школьниц в Приморье

В Сети появилось видео, как пьяный мужчина на гидроцикле сбил двух девочек на сапе в Приморском крае, передает Telegram-канал Baza. По данным источника, сейчас одна из пострадавших находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, вторая получила перелом ключицы.

Авария произошла в акватории Японского моря у побережья Хасанского района. Как видно на опубликованных кадрах, две школьницы — 13 и 16 лет — катались на сап-доске, когда рядом маневрировал гидроцикл. В какой-то момент водитель не справился с управлением и наехал на подростков. В результате младшая девочка получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в реанимацию. Старшая сломала ключицу, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Мужчина за рулем водного транспорта находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело по части 1.2 статьи 263 УК РФ. Прокуратура начала проверку компаний, сдающих гидроциклы в аренду.

Ранее в Германии отец случайно наехал на автокресло с младенцем, оставленное за машиной. Мужчина усадил в автомобиль старшего ребенка, а новорожденного в автолюльке почему-то оставил, после чего сдал назад и наехал на него. Врачи не смогли спасти ребенка. Прокуратура начала расследование для установления обстоятельств происшествия.