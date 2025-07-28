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28 июля 2025 в 19:45

Отец случайно проехался по автокреслу с младенцем

В Германии мужчина забыл убрать кресло с ребенком и переехал его

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Германии отец случайно наехал на автокресло с младенцем, передает Bild. Ребенка спасти не удалось.

26 июля мужчина усадил в автомобиль своего старшего ребенка и поместил новорожденного в автолюльку, но почему-то оставил детское кресло за машиной, пишет издание. Затем, вероятно, решив, что младенец уже находится в автомобиле, отец сдал назад и наехал на детское кресло.

Очевидцы вызвали спасателей, но прибывшие врачи не смогли вернуть ребенка к жизни. Прокуратура инициировала проведение экспертизы, чтобы выяснить, как именно развивались события.

Ранее в Ленинградской области 35-летняя женщина, находившаяся в перинатальном центре, уснула во время кормления младенца. В результате она задавила малыша и новорожденный скончался. Правоохранительные органы обнаружили тело ребенка уже после того, как женщина покинула учреждение. Подозреваемая объявлена в розыск.

До этого в Кемерово инспекторы ГИБДД задержали нетрезвую женщину, управлявшую автомобилем с годовалым ребенком на руках. Прибор показал 0,905 мг/л алкоголя в выдохе водителя. В отношении нарушительницы составлен административный материал, в том числе по статье о неисполнении родительских обязанностей.

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